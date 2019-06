Communiqué EspoirsduFootball.com

10 ans après son lancement, EspoirsduFootball.com ferme ses portes dans sa configuration actuelle. 6 000 000 visites et 20 000 000 de pages vues depuis 2009. Des milliers d’articles, des centaines de portraits et d’interviews, mais surtout un plaisir immense à partager tout ce contenu avec vous.

Depuis quelques mois, le site n’était plus très actif et avait laissé sa place au compte Twitter @EspoirsduFoot qui compte plus de 65 000 membres à ce jour. Un média qui permet d’être plus réactif et plus proche des lecteurs. Et qui va bien sûr poursuivre son développement et prospérer.

Le site EspoirsduFootball.com ne disparaît pas totalement. Des articles ou analyses sur le football des jeunes seront parfois publiés. Mais sans rythme de publication. Et avec un design très épuré. Seul le contenu comptera.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour le développement du site depuis 2009, tous les fidèles lecteurs du site et les followers du compte Twitter. Et un grand merci également à tous les joueurs et clubs qui nous font confiance depuis des années.