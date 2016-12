Zoom sur Thierry Ambrose, nouvelle pépite de l’AJ Auxerre

Thierry Ambrose, jeune milieu de terrain offensif de l’AJ Auxerre, n’a que 15 ans mais il pourrait faire le bonheur du club auxerrois dans quelques années. Arrivé à l’AJA alors qu’il n’avait que 9 ans, Ambrose évolue avec l’équipe U19 depuis le début du mois de mars après avoir commencé la saison en U17 où il affichait une moyenne d’un but par match. Et il ne fait pas qu’y évoluer puisqu’il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive contre Jura Sud la semaine dernière avant d’inscrire un nouveau doublé ce week-end contre Vesoul.

Contrairement à la plupart des éléments prometteurs actuels et passés du centre de formation de l’AJA, Thierry Ambrose est un pur produit du football icaunais. Né à Sens, sous-préfecture de l’Yonne, le 28 mars 1997, il a débuté le football à l’âge de 6 ans dans le petit club de Paron Saint-Clément Maillot, avant de rejoindre l’AJ Auxerre 3 ans plus tard. Sur la photo d’illustration de cet article Thierry Ambrose n’a d’ailleurs que 10 ans et participait au tournoi de Sevran avec Auxerre.

International français U16, Thierry Ambrose incarne l’avenir de l’AJ Auxerre, bien évidemment, s’il ne succombe pas aux sirènes anglaises ou italiennes, lui qui est convoité par la Juventus ou encore Arsenal depuis plusieurs mois.

Fiche de Thierry Ambrose

Nom : Ambrose

Prénom : Thierry

Date de naissance : 28 mars 1997

Lieu de naissance : Sens (France)

Pays : France

Poste : Milieu

Clubs successifs : Paron Saint-Clément Maillot, AJ Auxerre (France)