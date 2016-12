Portrait – Mathys Kuntz (FC Sochaux)

Mathys Kuntz, 16 ans, a débuté sa 8ème saison au sein du centre de formation du Football Club Sochaux-Montbéliard. Présentation de ce joueur talentueux, capitaine des #U17Nat, , actuellement en tête du groupe B.

Ses débuts avant de rejoindre le centre de formation

Mathys débute le football à l’âge de 6 ans dans le club de son village l’Union Ouvrière et Paysanne de Mathay. Après seulement une petite saison, on lui propose de faire les détections à Sochaux. Il intègre donc le centre de formation à 7 ans en U9.

Il explique son choix de devenir footballeur car « c’était un sport que ma famille regardait beaucoup et quand j’étais petit tout le monde me mettait le ballon dans les pieds et me disait de tirer. J’ai commencé à me prendre au jeu et je suis aller jouer dans le club de mon village. Après, je suis allé jouer à Sochaux et depuis je ne peux plus me passer du football. »

Au moment de rejoindre le club, il se souvient « J’étais très heureux et fier même si étant petit je ne me rendais pas compte de la chance que j’avais mais déjà chez les jeunes, Sochaux écrasait tout le monde alors j’étais fier d’être dans leur équipe. » Le choix de rejoindre Sochaux est logique puisqu’il est né à Montbéliard. Il ajoute « Sochaux est le club de ma région, c’était là où je devais aller. J’ai grandi en ayant une famille qui suivait Sochaux et qui m’a transmis ça. Je suis donc fier d’avoir rejoint le club. »

Son profil

Mathys est un joueur polyvalent. En effet, il peut évoluer défenseur central et milieu défensif. S’il est titularisé cette saison en défense centrale, il préfère évoluer milieu défensif justifiant son choix par le fait « qu’on est plus libre et on a plus la possibilité de se projeter qu’en tant que défenseur central. Néanmoins, je sais que je suis meilleur en défenseur central qu’en 6. »

S’il souhaite devenir encore plus agressif et progresser sur sa force et son explosivité, il sait que la détermination est sa principale qualité. Il ne lâche rien du début à la fin. Il décrit son profil en expliquant « j’aime avoir la possession du ballon, jouer simple, vite, dans les intervalles et trouver en profondeur quand je peux. J’adore le jeu offensif donc j’essaie chaque jour d’améliorer la relance, mes contrôles, mes passes, pour être toujours meilleur offensivement après je dois être plus agressif défensivement mais je travaille. »

Son modèle est Cristiano Ronaldo car « c’est le plus grand travailleur ! Il est parti de rien et avec le travail il est devenu le meilleur joueur du monde et peu importe ce qu’il gagne, il en veut toujours plus. Il est ambitieux et travailleur. C’est un exemple pour les jeunes footballeurs ! » À son poste, il adore Thiago Silva, Sergio Ramos ou encore Raphaël Varane car « ils sont complets et ils ne lâchent rien. Ils dégagent de la puissance. Ils sont durs défensivement et juste offensivement avec des bons jeux de têtes. »

Ses années et sa saison actuelle au FCSM

Mathys débute sa huitième année au FCSM. Il est très satisfait et dresse un bilan positif : « J’ai beaucoup progressé au centre grâce à mes coéquipiers notamment qui m’ont beaucoup apporté. Cette année, l’ambiance est parfaite ! On est une bande de potes et c’est ça qui nous facilite souvent la tâche. Je me suis toujours bien entendu avec les éducateurs que je remercie et le centre est l’endroit idéal pour travailler. Je suis très heureux de mes années au centre. »

Son équipe a débuté la saison avec une préparation en Chine et 3 victoires en 3 matchs (5-2 contre Shanghai SIPG Football, 5-1 contre Shanghai Greenland Shenhua FC et 2-1 contre Shanghai Football Association). Cette préparation est une grosse force pour l’équipe en championnat. Mathys le confirme en expliquant que « les conditions climatiques étaient compliquées… Il faisait très chaud, toujours plus de 40 degrés, et surtout c’était très humide. Les entraînements et les courses étaient plus compliqués et je pense que physiquement ce stage nous a beaucoup apporté par rapport à ces conditions climatiques mais le stage a surtout créé un vrai groupe solide enfin une bande de potes et c’est vrai que ce stage nous a beaucoup apporté vraiment beaucoup. » Autre gros apport cette saison, l’arrivée de l’entraîneur Mickaël Vallée (ex-entraîneur de l’équipe U19, demi-finaliste de la coupe Gambardella avec l’effectif le plus jeune l’an dernier) « On s’est bien adapté au style de jeu du coach et vice versa. Il nous comprend et nous parle franchement sans passer par quatre chemins et il a joué récemment à bon niveau donc il nous comprend et c’est aussi un plus pour nous. »

Actuellement, en championnat, les Sochaliens sont 1ers du groupe B avec 30 points (10 victoires, 0 nul et 1 défaite). Ils possèdent la meilleure attaque et défense avec 36 buts inscrits et 5 encaissés. Mathys est satisfait de ce début de saison : « On a fait des bons matchs. On est solide et je pense qu’on n’aurait pas dû perdre ce dernier match contre Metz. C’était une bonne équipe mais nous n’aurions pas dû perdre. On avait la possession mais on ne trouvait pas la faille et cela s’est joué sur un détail après on ne va pas refaire le match mais ça nous sert de leçon pour la suite. On apprend de nos défaites et on espère rester solide jusqu’au bout. » Ce bon début de saison laisse Mathys et son équipe penser « que des belles choses sont réalisables cette année en U17 avec l’objectif d’aller chercher les play-off. »

Individuellement, Mathys a disputé les 10 derniers matchs en tant que titulaire et capitaine de cette équipe. Il avait manqué le premier match de la saison dû à une blessure. Par ailleurs, il a déjà inscrit un but cette saison. « Je suis fier d’être capitaine et souvent titularisé mais je dois être plus décisif. C’est pas suffisant 1 but. Je dois faire plus et être plus décisif dans les 2 surfaces. Je sais que le club me fait confiance et je suis vraiment content maintenant c’est à moi de montrer que le club a raison de me faire confiance. C’est un plaisir d’être capitaine de cette équipe car on est une bande de potes et pas seulement des coéquipiers et ça me facilite la tâche ! Je suis très fier d’être capitaine de cette équipe car on fait des belles choses, en espérant que ça continue. »

Malgré ce bon début de saison, Mathys est son équipe ne se repose pas sur les acquis. « Je pense qu’on doit être encore meilleur tactiquement pour ne pas laisser filer de points dans les gros matchs et pour maintenir les résultats le plus longtemps possible ! On doit travailler toujours plus c’est motivant de gagner les matchs on se sent meilleur, on est confiant. Il nous reste à jouer 2 équipes du top 4 et une banlieue parisienne dans la phase aller. Il faudra être costaud physiquement pour montrer qu’on mérite notre place de premier et qu’on peut la garder. »

Ses ambitions et son message aux lecteurs

Auteur d’un gros début de saison, Mathys vient d’être retenu avec les U17 français, rassemblés à Clairefontaine du 28 novembre au 1er décembre, pour affronter la Russie en match amical. Il avait déjà connu cette récompense avec 3 sélections en U16. Pour lui, « c’est une fierté de représenter son pays ! Mais je dois franchir un cap encore. Je dois prendre plus de risque, être moins timide et montrer ce que je sais faire. »

Son rêve et objectif principal reste le contrat professionnel avec le FCSM comme tous les joueurs du centre. Cette saison, il « veut essayer de gratter un peu de temps de jeu plus haut dès que possible. »

Pour les jeunes footballeurs, Mathys conseille de ne « jamais abandonner et tout faire pour vivre son rêve. On a de plus en plus d’exemples qui nous montrent qu’il ne faut jamais abandonner… Je pense à Riyad Mahrez ou encore N’Golo Kanté. Il faut saisir sa chance car je pense que c’est vraiment une belle opportunité de pouvoir vivre de sa passion. »