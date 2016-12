Portrait – Martin Ødegaard, la merveille norvégienne

Depuis la semaine dernière, plusieurs médias consacrent des articles au jeune attaquant norvégien Martin Ødegaard. Rappelez-vous, EspoirsduFootball.com vous l’avez présenté en avril dernier, le jour même de sa première apparition en Tippeligaen. Le 13 avril 2014, il découvrait en effet le plus haut niveau norvégien sous les couleurs de Strømsgodset IF à l’occasion d’un match contre Aalesund. Entré en jeu à la 77ème minute de jeu, Martin Ødegaard n’avait eu besoin que de quelques petites minutes pour offrir sa première passe décisive. Un premier match et un record de précocité pour le jeune norvégien, seulement âgé de 15 ans.

Depuis, Martin Ødegaard continue de battre des records et enchaine les prestations de très haut niveau. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives depuis ses débuts avec Strømsgodset IF (en seulement 12 matchs), il s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs du football européen.

Doté d’une technique bien supérieure à la moyenne, Ødegaard ne répond pas vraiment au cliché du football scandinave à la technique rudimentaire et plutôt adepte d’un jeu “bourrin”. Non, le jeune milieu de terrain offensif a un pied gauche magique. Adepte de la “percée plein axe”, il n’est pas ce qu’on appelle communément un “tout droit”.

Il est même tout le contraire. Le ballon est toujours proche de son pied et sa conduite de balle plutôt sûre lui permet de créer des brèches dans les défenses de Tippeligaen.

La video ci-dessous permet justement d’illustrer ces qualités. Des passes décisives suite à des belles percées dans les lignes arrières adverses, mais également une capacité à trouver le chemin des filets. En finesse avec le pied gauche ou en force avec son pied droit.

Alors qu’il fêtera son seizième anniversaire en fin d’année, il est né le 17 décembre 1998, Martin Ødegaard a déjà tous les plus grands clubs européens à ses trousses. On parle déjà d’une offre de 15 millions d’euros du Real Madrid.Fils de l’ancien milieu de terrain Hans-Erik Ødegaard, Martin Ødegaard ne régalera sans doute plus les spectateurs de Strømsgodset IF très longtemps. Pour mieux marcher sur les traces de Tore André Flo et Ole Gunnar Solskjær en Premier League ?