Portrait – Jessim Pellissard (FC Sochaux)

Jessim Pellissard, 15 ans en novembre prochain, a débuté sa 3ème saison au sein du centre de formation du Football Club Sochaux-Montbéliard. Présentation de ce joueur talentueux, déjà meilleur buteur de sa catégorie en U17 après deux saisons très convaincantes en U15.

Ses débuts avant de rejoindre le centre de formation

Jessim débute le football à l’âge de 5 ans. Né à Besançon le 6 novembre 2002, il disputera 7 saisons au Besançon RC appelé maintenant Racing Besançon avant de rejoindre le FCSM en juillet 2015.

Il explique son choix de devenir footballeur car « quand j’étais plus jeune, mon papa emmenait mon grand cousin au foot. C’est cela qui m’a décidé à commencer. »

Au moment de rejoindre le club, il se souvient « J’avais été repéré par Jean-Sébastien Mérieux lors des matchs avec le Racing Besançon avant de faire trois jours de tests au centre de formation Sochalien. J’étais vraiment content d’avoir signé dans ce club car le niveau est bon et il possède un beau palmarès. » Une belle revanche pour ce jeune qui n’avait pas été retenu lors de cette même période d’essai du côté de Saint-Etienne.

Son profil

Jessim mesure 1m75 pour 69 kg et est droitier. Il évolue au poste d’attaquant. C’est Pierre-Alain Frau (son coach en U15) qui l’a positionné à ce poste avant qu’il s’y plaise beaucoup, notamment à marquer des buts et faire des appels, et y reste.

Il décrit son profil de la façon suivante « J’ai un assez bon gabarit et j’ai pas mal de physique mais je pense pouvoir progresser au niveau technique, physique, mettre plus d’impact et faire des efforts intelligent. »

Si à son arrivée au FCSM, ce jeune joueur admiratif du PSG s’inspirait de Zlatan Ibrahimović, sa préférence va maintenant pour Karim Benzema dont il apprécie notamment le style de jeu de l’attaquant du Real Madrid.

Ses années et sa saison actuelle au FCSM

Jessim débute sa troisième année au FCSM. Il est très satisfait et dresse un bilan positif ventant notamment ses coéquipiers et l’ambiance. L’environnement lui convient parfaitement avec des terrains et structures de qualité. Enfin, il nous confirme l’excellence des éducateurs.

Il revient sur ses 2 saisons en U15 où comme sa génération il a connu une énorme progression « Nous avions fini 2ème lors de ma première année en U15. Cette expérience nous a motivé à donner plus pour atteindre la 1re place lors de la deuxième saison dans ce même championnat. Nous avons atteint cet objectif ainsi que la victoire de la coupe de Franche-Comté lors des 2 saisons consécutives par le fait que mes coéquipiers et moi avons haussé notre niveau. »

Si pour Jessim, ne pas avoir fini 1er lors de la saison 2015-2016 s’explique par un mauvais début de championnat du fait que le groupe ne se connaissait pas assez. Il souligne que lors de la 2ème partie de saison le club n’avait déjà connu qu’une défaite contre le leader Auxerre malgré une belle domination sochalienne.

Cette progression s’est confirmée lors de la saison dernière où les U15 du FCSM ont largement dominé leur championnat possédant notamment la meilleure attaque (85 buts marqués) porté par leur meilleur buteur Jessim (22 buts en 15 titularisations). Il a également ressenti cette montée en puissance « Personnellement, j’ai énormément progressé au poste d’attaquant. Quand on débute à un nouveau poste ce n’est pas toujours évident donc j’étais plutôt content de mon évolution positive durant ses 2 années. »

Une progression qu’il doit à ses différentes qualités : la rapidité, le physique et la technique ; mais aussi à son entraîneur durant ces 2 saisons « Pierre-Alain Frau est un très bon coach mais également un très bon attaquant donc ses conseils m’étaient vraiment utiles. »

Actuellement U17 1re année, Jessim confirme son potentiel. Il a en effet inscrit 5 buts lors des 5 premiers matchs dans une équipe située en milieu de tableau. Il revient sur ce début de saison « C’est difficile à expliquer. Nous avons un manque d’application. Lors de la dernière journée (Ndlr : entretien réalisé avant la 5ème journée et la victoire 3-0 contre le FC Vesoul), on a eu du mal à garder le score contre Strasbourg lorsque l’on menait 2-1 et nous avons fini par perdre dans le temps additionnel. »

Des U17 sans doute pénalisés par le départ surprise de Mickaël Vallée, l’entraîneur qui a rejoint la Direction Technique Nationale fin août « Mickaël Vallée était un bon coach sur le peu que je l’ai eu. L’arrivée de coach Giudicelli nous a surpris car honnêtement nous ne pensions pas changer de coach juste avant le premier match de championnat. Mais ce n’est pas très grave car on sent que coach Giudicelli est un très bon entraîneur dans la continuité de coach Vallée. »

Pour finir, Jessim reste très confiant pour cette saison « On a un très bon groupe avec de la qualité. L’objectif est d’atteindre les playoffs. Maintenant, ça sera très difficile après ce début de saison mais il reste beaucoup de match. »

L’équipe de France, ses ambitions et son message aux lecteurs

Après un stage au Centre National du Football de Clairefontaine en août dernier, Jessim a été retenu pour la première fois avec l’équipe de France U16 lors des deux matchs en République tchèque les 19 et 21 septembre. Jessim a connu sa première sélection lors de cette première confrontation participant au succès 6-2 de son équipe. « Ça fait vraiment plaisir cette première sous le maillot tricolore. J’étais fier de moi. J’espère en avoir d’autre, ça serait bien. Evidemment, je retiens que le niveau international est beaucoup plus élevé qu’en club. »

S’il espère faire une bonne saison d’un point de vue collectif et personnel, son rêve et objectif principal reste évidemment de signer un jour son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Pour les jeunes footballeurs, Jessim conseille « déjà de beaucoup travailler et tout donner à chaque entrainement. Vraiment travailler pour soi mais en match tout donner pour l’équipe, jouer avec les autres et ne pas penser qu’à sa personne. »

Source photo : Philippe LE BRECH