Portrait – Cameron Djassougue Mpouho (FC Sochaux)

Cameron Djassougue Mpouho, 15, débute sa 1ère saison au sein du centre de formation du Football Club Sochaux-Montbéliard. Retour sur ce joueur talentueux qui est déjà titulaire indiscutable en #U17Nat et qui a inscrit 5 buts lors des 4 premiers matchs.

Son parcours avant de rejoindre le centre de formation

Cameron a débuté le football à l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt où il y a évolué durant 10 ans. Il se souvient « y avoir appris les fondamentaux et vécus beaucoup de beaux moments« . Puis, il a ensuite rejoint l’Institut National du Football à Clairefontaine pour 2 ans. Il a pu « développer ses acquis avec l’expérience de nouvelles connaissances et éprouve une grande fierté d’avoir vécu cette aventure. » C’est cet été qu’il a rejoint l’effectif U17 du FCSM.

C’est à l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt que Cameron commence à se faire repérer par le FCSM où il effectue notamment des tests avant que le club ne l’analyse de manière plus détaillée pendant les stages à l’Institut National du Football. Il se souvient avoir directement beaucoup aimé le club et justifie son choix de le rejoindre par le fait que « c’est un club qui a eu un passé exceptionnel. » De plus, le club lui a plu notamment « les gens autour, les terrains et l’environnement. » Il se souvient de « ce sentiment énorme d’avoir un centre de formation professionnel qui me suivait puis de ce beau moment lors de la signature de mon contrat et de la fierté que j’ai éprouvé à ce moment-là.«

Son profil

Cameron évolue au poste d’attaquant. C’est selon lui le poste qui lui correspond le mieux car « depuis petit, je voulais marquer des buts, tirer pour marquer. » Il se souvient avoir changé plusieurs fois de poste à l’ACBB mais le club estimait qu’il était meilleur en attaquant central. Cameron s’est donc adapté à ce poste qui est maintenant son poste de prédilection bien qu’il explique pouvoir également jouer sur les côtés. Son principal modèle est d’ailleurs l’attaquant Brésilien, Ronaldo, qui a justement révolutionné ce poste.

Sur le terrain, ses atouts sont « sa vitesse où je souhaite encore s’améliorer, sa technique, sa finition et ses appels. » Il cherche actuellement à progresser sur « son jeu de tête et le jeu en soutien.«

Ses débuts au FCSM

Cameron débute donc sa première année au FCSM. Il dresse un premier bilan positif du centre du formation. Pour lui, « je suis très satisfait. Le club possède de beaux terrains, les coachs encadrent bien, la structure est bien faite. Je suis très bien ici et mon entente avec mes coéquipiers et les membres du club est très bonne.«

S’il est déçu de ne pas avoir fait le China Tour avec ses coéquipiers lors de la préparation du club suite à un stage avec l’équipe de France qui s’est bien passé. Il est très fier d’avoir marqué son premier but contre Mulhouse lors de son premier et dernier match de préparation. « J’ai été très bien accueilli et très bien intégré au groupe« .

Actuellement, les U17 Sochaliens sont premiers de leur championnat et Cameron y est pour beaucoup puisqu’il a été titulaire lors des 4 matchs et a déjà inscrit 5 buts. Il est « très fier d’avoir fait un bon début mais j’espère être régulier toute la saison. Je me sens bien dans l’équipe avec de très bons joueurs à mes côtés. » Il explique ne pas avoir un rôle particulier dans le groupe. Il veut juste jouer pour gagner et avoir des titres avec le club.

Personnellement, il « espère marquer beaucoup de buts, apprendre encore avec son équipe et viser le plus haut possible pour passer à l’étape supérieure. » Il ajoute que « l’équipe est collective. Tout le monde s’entend très bien ce qui fait la force du groupe qui possède également de bonnes individualités. » Néanmoins, Cameron pense que l’équipe peut encore progresser en corrigeant quelques pertes de balles bien qu’ils gardent très bien le ballon. Pour lui, l’idée est de viser le plus haut possible avec son équipe. Il est également satisfait de son entente avec Jordan D’Ambrosio où ses 2 joueurs ont inscrit 12 des 16 buts de l’équipe. Il explique que le fait que Jordan ait plus d’expérience que lui permet d’apprendre à ses côtés ce qui lui fait vraiment plaisir et espère que cette entente va continuer pour marquer de nouveaux buts.

Ses ambitions et son message aux lecteurs

A seulement 15 ans, Cameron est donc pour le moment titulaire indiscutable de son équipe U17 avec un ratio de 1.25 buts par match. Ces performances impressionnantes ont même été remarquées par le staff de l’équipe de France où Patrick Gonfalone l’a sélectionné avec les U16 pour les deux matchs amicaux face à l’Ecosse, les 27 et 29 septembre prochains. « Je suis très fier de cette première sélection et de faire mes débuts en équipe de France U16. J’espère que cela va continuer car j’ai pour objectif de jouer beaucoup sous ce maillot et est heureux de faire honneur à mon pays.«

A long terme, Cameron « rêve de devenir un grand joueur et jouer dans un grand club. Je veux également faire honneur à ma famille surtout à sa mère qui a toujours été là pour moi« .

Pour les jeunes footballeurs, Cameron « conseille de jouer comme ils savent le faire et d’écouter les conseils qu’on leur donne surtout ceux des parents et des coachs« .