Portrait – Sead Haksabanovic (Halmstad BK)

Pur produit de la formation d’Halmstad, un club évoluant actuellement en Superettan (mais habitué à l’Allsvenskan), Sead Haksabanovic est considéré comme le plus grand espoir de l’histoire du club, après l’ancien Gunner, et véritable légende du football suédois, Fredrik Ljungberg.

Sead Haksabanovic est né le 4 Mai 1999. Il a grandi du côté d’Hyltebruk, un quartier d’environ 4 000 habitants, situé dans le Sud-Ouest de la Suède, à proximité de la ville d’Halmstad. C’est donc logiquement qu’il va débuter le football, dès l’âge de 6 ans à Halmstad, club qu’il ne quittera donc pas pour le moment.

Des débuts professionnels à l’âge de 15 ans

Jusque-là, tout est normal. Mais voilà, Sead Haksabanovic n’est pas un joueur comme les autres, il possède un certain talent reconnu dans tout son club, qui fait qu’il va être surclassé dans toutes les catégories de jeunes, et même jusqu’en seniors. En effet, il jouera son premier match en U19 à l’âge de 15ans, 5 mois et 7 jours, en 2014. Mieux encore, ce joueur va connaître les joies de jouer en équipe senior, avec l’équipe professionnelle lors de la Coupe de Suède, le 21 Février 2015, contre l’équipe de Västeras FK, en remplaçant Kwame Karikari à la 64ème minute de jeu. Le match se soldera sur un score de 2 buts partout, mais sera donc marqué par la présence du jeune Haksabanovic qui réalisera son premier match en pro à 15ans, 9 mois et 17 jours, ce qui constituera un record (battu une semaine plus tard par Niclas Holgersson, avec l’équipe de Ljungskile (15 jours, 8 mois et 2 jours).

En 2015, il débute donc en Coupe de Suède, mais également en championnat, puisque, à nouveau, il sortira du banc pour jouer la fin du match contre Norrköping. Il remplacera Junes Barny à la 79ème lors de la deuxième journée d’Allsvenskan. Cela ne sera pas le plus jeune joueur à débuter en championnat puisque, en 2007, Niklas Bärkroth disputera le match opposant l’IFK Göteborg (club de ses débuts) à l’IF Brommapojkarna à 15ans, 7 mois et 14 jours. Cette année-là, il alternera les matchs entre l’équipe professionnelle et les U21, réalisant un total de 24 matchs, pour 2 buts et 1 passe décisive.

Courtisé par les plus grands

Une année très réussie donc pour ce jeune joueur, puisqu’il sera supervisé plusieurs fois par des clubs, notamment anglais. Plusieurs grands clubs ont manifesté un certain intérêt pour lui, tels que Liverpool, Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United. D’ailleurs, il effectuera un test d’une semaine chez les Red Devils, au mois d’Août (durant le championnat d’Allsvenskan, mais le coach d’Halmstad, Jan Jönsson l’a laissé réaliser cet essai, malgré le fait que son équipe effectuait la préparation d’un match important contre Helsingborg). Haksabanovic, fan de Liverpool, serait enclin à venir dans ce club dans le futur, mais privilégie actuellement son club actuel, afin de glaner un maximum de temps de jeu.

Et du temps de jeu, il en aura lors de cette saison 2016. En effet, Halmstad est relégué en Superettan, deuxième division suédoise. Le principal objectif du club sera donc de remonter directement dans l’élite, et pour cela, l’équipe préserve de nombreux éléments, dont Sead Haksabanovic, qui sera un joueur important du dispositif de Jan Jönsson. Il participera aux 4 matchs de la belle campagne en Coupe de Suède : cela sera la seule équipe de Superettan à franchir l’étape de la phase de poules, en éliminant entre autres le tenant du titre, l’IFK Göteborg. Le parcours se terminera en Quart de Finale contre le BK Häcken, futur finaliste de la compétition. Pour Sead, tout roulera sur des roulettes, puisqu’il jouera 253 minutes sur les 270 possibles, réalisant notamment une passe décisive pour le norvégien Alexander Tveter contre Degerfors. En Superettan, il se montrera aussi décisif. Après 3 journées de championnat, l’équipe est classée à la troisième place, avec deux victoires, et surtout deux buts d’Haksabanovic.

Non seulement essentiel à son équipe, il l’est aussi pour sa sélection. Sélectionnable également avec la Bosnie-Herzégovine (il possède la double nationalité), il joue actuellement pour les jaune et bleu de la Suède, avec les U17, au côté d’Alexander Isak (attaquant de l’AIK Stockholm), tout aussi étonnant qu’Haksabanovic, né aussi en 1999. Ce dernier cumule notamment, en sélection, 19 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Il était aussi présent dans l’équipe nationale U15 et U16, en 2013 et 2014.

Ses qualités

Sead Haksabanovic est un joueur polyvalent : il peut évoluer aussi bien au milieu de terrain (dans l’axe, comme sur un côté) ou bien au poste d’attaquant. C’est un joueur qui possède une belle vision de jeu, avec une qualité de passes impressionnante pour son âge. Il tire également les coups de pieds arrêtés. Sa technique est intéressante, et dispose d’une bonne accélération. Un joueur à suivre dans les années à venir.

Fiche technique

Nom : Haksabanovic

Prénom : Sead

Date de naissance : 04 Mai 1999

Lieu de naissance : Hylteruk (Suède)

Pays : Suède (sélectionnable avec la Bosnie-Herzégovine aussi).

Poste : Milieu de terrain / Attaquant

Clubs successifs : Halmstad BK