Inside EDF U19 – Maxwell Cornet, attaquant de l’OL

A l’occasion de l’Euro U19 qui se déroule en Grèce du 6 au 19 juillet, EspoirsduFootball.com et la Fédération Française de Football vous proposent de suivre l’actualité de l’Equipe de France U19 grâce à des entretiens exclusifs des jeunes Bleuets.

Après Alexis Blin (TFC) hier, c’est au tour de Maxwell Cornet, attaquant de l’OL de se confier.

Comment te sens-tu physiquement pour cet Euro ?

Je me sens bien. Je reviens de ma blessure aux adducteurs que j’ai subie pendant la finale de la coupe Gambardella (défaite 2-0 de l’OL face à Sochaux). J’ai effectué une bonne préparation médicale avec le staff de la sélection. Comme on l’a constaté contre Aix (victoire 3-2 des U19, un but du Lyonnais), je me sens très bien.

Tu espères quoi personnellement et collectivement de cet Euro ?

Que l’équipe aille le plus loin possible. On a manqué l’occasion il y a un bout de temps de cela, il y a la possibilité de faire quelque chose de pas mal. On a à cœur de ramener le trophée. L’objectif c’est évidemment de gagner mais, passons les poules d’abord et après on prendra match après match. A titre personnel, mon objectif est de mettre un maximum de buts pour aller le plus loin possible dans la compétition et pour ensuite m’imposer en club, pourquoi pas.

T’en penses quoi des adversaires des Bleus pour cet Euro (Autriche, Ukraine, Grèce) ?

On a analysé le dernier match de l’Autriche. C’est une bonne équipe mais à ce stade, toutes les équipes sont bonnes. Certains vont dire qu’on a une poule facile mais rien n’est facile, il ne faut pas sous-estimer nos adversaires et les respecter.

5 buts en 15 matches avec les U16, 7 buts en 9 matches avec les U17, 2 buts en 4 matches avec les U18 et enfin, 8 buts en 14 matches avec les U19. Ces excellentes statistiques font de toi un cadre de cette équipe : tu ressens la pression que cela peut engendrer ? Comment tu la vis ?

C’est un plaisir d’être là depuis le début et d’avoir la confiance du coach, il n’y a aucune pression particulière. Que de la joie d’être là et de savoir qu’il y a une compétition très importante. Pas de pression, je veux juste tirer le groupe vers le haut et mettre à l’aise les nouveaux pour qu’ils apportent ce qu’ils peuvent apporter.

Que représente pour toi le maillot bleu ? Il y a pas mal de débats sur les binationaux : toi tu es né en Côte d’Ivoire. Si jamais tu avais le choix plus tard…

Aujourd’hui, je suis international français, mon objectif est de faire ce qu’il faut avec la sélection française. Tant qu’on m’appellera, je donnerai tout ce que je pourrai. Si le choix entre les deux pays se présente plus tard, on aura l’occasion d’y réfléchir mais nous n’y sommes pas encore.

Nom : Cornet

Prénom : Gnaly Maxwell

Date de naissance : 27 septembre 1996

Lieu de naissance : Côte d’Ivoire

Poste : Attaquant

Clubs successifs : JS ARS Laquenexy (2004), FC Metz (2004 à 2015), OL (depuis 2015)

Crédits photos : FFF