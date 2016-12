Henri Neveu à Concarneau, Raphaël Liégeois à Pontivy

Non conservés par l’ESTAC, Henri Neveu et Raphaël Liégeois, tous les deux gardiens, ont trouvé un nouveau club. Henri Neveu a signé à Concarneau et Raphaël Liégeois à Pontivy.

Originaire de Rennes, Henri Neveu revient en Bretagne puisqu’il va s’engager avec l’US Concarneau en CFA. Dans un premier temps, le jeune portier de 18 ans devrait occuper un poste de doublure. Un retour au source pour Neveu, qui est passé au Pôle Espoir de Ploufragan entre 2008 et 2010.

Raphaël Liégeois quitte également l’Aube pour la Bretagne. Ancien quatrième gardien de l’ESTAC, Raphaël Liégeois sera le nouveau gardien de Pontivy. Avant de rejoindre Troyes en 2012, il portait les couleurs du LOSC.