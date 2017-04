Enquête – Le football professionnel est-il audois ?

Aujourd’hui, même si le FU Narbonne peut se targuer de voir ses équipes évoluer au plus haut niveau régional, il ne semble pas que celui-ci fasse rêver les jeunes footballeurs audois, ces derniers lui préférant habituellement son voisin biterrois de l’AS Béziers et/ou les sections sportives des départements limitrophes, alors qu’il n’en existe qu’une dans l’Aude, à Castelnaudary.

Mais pour qu’il y ait un leader, il faut également qu’il y ait un vivier et une ambition formatrice dite des « petits clubs ». Or, à l’heure actuelle, sans parler du manque de formation footballistique de la majorité des éducateurs, certains clubs préfèrent concentrer la majeure partie de leurs moyens humains et financiers sur la seule catégorie Seniors et leur équipe fanion, garante d’une certaine visibilité pour eux. Oubliant certainement que celle-ci se pérennisera sur le long terme en grande partie grâce à leur école de football et à la production de joueurs de talent.

Le projet club, qu’es aquò ?

On peut donc affirmer qu’il manque aux clubs audois une certaine notion de « projet club » et avec celle-ci la mise en place d’objectifs à court, moyen et long terme et la définition des moyens humains et financiers nécessaires à l’atteinte de ces derniers.

Ces deux « nerfs de la guerre » manquent cruellement au football du département de l’Aude qui, rappelons-le, était en 2015 le second département français avec le taux de pauvreté le plus élevé derrière la Seine-Saint-Denis. Cette donnée n’est pas à négliger, mais ce qui fédère, mobilise et attire les hommes et les financeurs reste avant tout un projet bien construit qui détermine où nous allons. Mais cette absence d’idées et d’objectifs fédérateurs est aussi liée parfois à un autre problème tout autant majeur.

En effet, les clubs sont généralement dirigés par une ou deux personnes et/ou reposent sur ces dernières. Parfois par choix, dans ce cas par désir de pouvoir « en s’accaparant les mérites » d’une certaine réussite, mais parfois par défaut et dans ce dernier cas, le montage d’un projet leur permettrait peut-être d’y remédier, au moins en partie.

Ce qui est certain, est que, quel que soit le cas de figure, c’est le club qui est perdant et voué à disparaître sur le long terme.

Un District à la recherche d’un second souffle

Mais il faut noter qu’il y a une véritable prise de conscience de cette problématique par la Fédération Française de Football avec la création du Certificat Fédéral de Football 4 qui regroupe les modules « Projet club » et « Projet associatif ». Ces deux modules permettent de sensibiliser les dirigeants souhaitant se former à la notion de construction et de gestion de projet.

Toutefois, depuis le départ à la retraite courant 2015 du Cadre Technique Départemental historique, Charles Montespan, le département de l’Aude se retrouvait à partager son CTD avec son voisin catalan et le seul Cédric Roque, Conseiller Départemental en Football d’Animation, pour gérer de façon permanente les formations, les détections/sélections ou encore la mise en place des compétitions pour les quelques 9 000 licenciés du département. Peut-être un peu trop pour un seul homme.