Clubs formateurs Equipe de France U16 (Génération 2003)

Du 27 au 30 août 2018, 35 joueurs nés en 2003 seront présents à Clairefontaine pour un stage de détection afin d’intégrer l’Equipe de France U16. EspoirsduFootball.com vous propose de découvrir les clubs formateurs de ces jeunes footballeurs.

Gardiens

Melvin DOUNIAMA – 26 février 2003

US District de Maisse (2009-2011) ; FC Melun (2011-2017) ; FC Fleury (2017-2018) ; Le Havre AC (depuis 2018)

Destine JOPANGUY (30 janvier 2003)

Neuilly Marne SFC (2014-2017) ; SM Caen (depuis 2017)

Jules RAUX (29 août 2013)

FC Famars (2009-2014) ; Valenciennes AFC (2014-2017) ; Lille OSC (depuis 2017)

Mattéo WOJTAK (21 mai 2003)

US Crépy en Valois (2011-2018) ; Stade de Reims (depuis 2018)

Défenseurs

Tom ADJAKLY (1er février 2003)

Racing Besançon (2011-2017) ; FC Sochaux (depuis 2017)

Moussa CISSE (29 avril 2003)

Tremblay FC (2009-2014) ; Paris SG (depuis 2014)

Noah FRANCOISE (5 juillet 2003)

CPB Brequigny Rennes (2009-2013), CO Pacé (2013-2016) ; CPB Brequigny Rennes (2016-2018) ; Stade Rennais (depuis 2018)

Lucas GOURNA DOUATH (5 août 2003)

AS Lieusaint Football (2009-2012) ; Sénart Moissy (2013-2017) ; US Torcy (2017-2018) ; AS Saint-Etienne (depuis 2018)

Lucas KOUAO (5 mars 2003)

Vierzon FC (2009-2018) ; Stade Rennais (depuis 2018)

Lenny LACROIX (6 février 2003)

RC Strasbourg (2009-2016) ; FC Mulhouse (2016-2017) ; FC Metz (depuis 2017)

Felix NZOUANGO BIKIEN (7 janvier 2003)

AFC Creil (2009-2018) ; Amiens SC (depuis 2018)

Corentin OLLIVIER LOUAKIMA (28 février 2003)

AS Carrières Grésillons (2009-2013) ; Paris SG (depuis 2013)

Brayann PEREIRA (21 mai 2003)

Olympique Saint-Quentin (2012-2017) ; RC Lens (depuis 2017)

Dinoe QUIALA (1er février 2003)

Chantenay Nantes (2009-2011) ; FC Nantes (depuis 2011)

Clarence REMIR (3 juin 2003)

Paris FC (2010-2018) ; Girondins de Bordeaux (depuis 2018)

Romain SABATIER (26 février 2003)

SR Hoenheim (2012-2013) ; SC Schiltigheim (2013-2014) ; RC Strasbourg (2014-2016) ; FCSR Haguenau (2016-2017) ; RC Strasbourg (depuis 2017)

Milieux de terrain

Amir ARLI (5 janvier 2003)

Plastic Vallée Oyonnax (2009-2016) ; Jura Sud (2016-2018) ; Dijon FCO (depuis 2018)

Rocco ASCONE (12 septembre 2003)

O. Macquois (2009-2010) ; Wasquehal (2010-2011) ; Lille OSC (depuis 2011)

Redwan BOURLES (2 janvier 2003)

La Vigilante Foy. Laiq. Keryado (2009-2011) ; Cerc.Etud. Physique Lorient (2011-2013) ; FC Lorient (depuis 2013)

Hugo BOUTSINGKHAM (20 janvier 2003)

Champs sur Marne (2009 -2018) ; FC Nantes (depuis 2018)

José CAPON (3 mai 2003)

RUFC Calais (2009-2016) ; US Boulogne (2016-2018) ; RC Lens (depuis 2018)

Florent DA SILVA (2 avril 2003)

US Meyzieu (2009-2010) ; Olympique Lyonnais (depuis 2010)

Andy DIOUF (17 mai 2003)

La Garennes Colombes (2009-2012) ; Paris SG (2012-2015) ; AC Boulogne Billancourt (2015-2018) ; Stade Rennais (depuis 2018)

Malo GUSTO (19 mai 2003)

AS Villefontaine (2012-2015) ; Bourgoin-Jallieu (2015-2016) ; Olympique Lyonnais (depuis 2016)

Hannibal MEJBRI (21 janvier 2003)

Paris FC (2009-2017) ; AC Boulogne Billancourt (2017-2018) ; AS Monaco (depuis 2018)

Edouard MICHUT (4 mars 2003)

Le Chesnay (2009-2011) ; FC Versailles (2011-2016) ; Paris SG (depuis 2016)

Leny PAYRAUDEAU (24 février 2003)

Foyer Espérance de Trélazé (2009-2015) ; SCO Angers (2015-2016) ; Foyer Espérance de Trélazé (2016-2018) ; SCO Angers (depuis 2018)

Lisandru TRAMONI (18 avril 2003)

AC Ajaccio (depuis 2013)

Attaquants

Salim BEN SEGHIR (24 février 2003)

SPC Cogolinois (2009-2016) ; OGC Nice (depuis 2016)

Mathis CHERKI (17 août 2003)

AS Saint-Priest (2009-2010) ; Olympique Lyonnais (depuis 2010)

Lorenzo DEPUIDT (17 avril 2003)

Drap Football (2009-2012) ; OGC Nice (depuis 2012)

Aladji DOUCOURE (28 décembre 2003)

Paris FC (2009-2017) ; FC Metz (depuis 2017)

Samuel NOIREAU DAURIAT (1er janvier 2003)

Aiglons Brive & AS Malemort (2009-2010) ; Aiglons Brive (2010-2011) ; AS Brive (2011-2013) ; Toulouse FC et ASPTT Toulouse (2013-2014) ; AS Malemort (2014-2015) ; FA Carcassonne & FU Narbonne (2015-2016) ; FU Narbonne et ETS Ussac (2016-2017) ; Montauban FC (2017-2018) ; Paris SG (depuis 2018)

Gaël NSOMBI (25 janvier 2003)

Evry SPC (2009-2012) ; Evry FC (2012-2018) ; Olymique Lyonnais (depuis 2018)

Loum TCHAOUNA (8 septembre 2003)

FC Kronenbourg (2009-2010) ; SC Schiltigheim (2010-2011) ; RC Strasbourg (2011-2014) ; Stade Rennais (depuis 2014)

