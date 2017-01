Ce matin, l’Equipe publie une enquête sur les salaires des footballeurs de Ligue 1. Comme souvent, on peut s’interroger sur l’intérêt et l’opportunité de sortir ces chiffres. Et également sur la véracité des rémunérations annoncées. Certaines sont erronées. Mais toutes font réagir. Que ce soit à la machine à café au boulot, dans la cour …